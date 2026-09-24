Υπόθεση Μαζωνάκη: Η γιατρός έταζε εγκυμοσύνη μέσω πλασμαφαίρεσης – «Θα σου καθαρίσω το αίμα και μην κάνεις εμβόλια στο παιδί, προκαλούν σύνδρομο Down»

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τα ιατρεία των κατηγορούμενων γιατρών που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Από την μία μεριά, η ΕΛΑΣ εξετάζει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις της 56χρονης και του 58χρονου πριν και μετά την επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική του Κολωνακίου την 9η Σεπτεμβρίου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ιατρεία της οδού Καρνεάδου – όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης – και της Πατριάρχου Ιωακείμ στο κέντρο της Αθήνας. Από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που δεν «είδε» ο ΙΣΑ σε ελέγχους στη μοιραία κλινική μέχρι την παράνομη σάουνα που εντοπίστηκε και «ξηλώθηκε» από τον χώρο που παραχωρούσαν ακόμη και για σεμινάρια με υπέρογκα κόστη συμμετοχής. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προανήγγειλε μηνύσεις για παραπλάνηση των κλιμακίων του από τους γιατρούς, κατά τους ελέγχους.

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Ωστόσο, του ισχυρισμούς του ΙΣΑ, διαψεύδει η καταγγελία νοσηλεύτριας της κλινικής στην Καρνεάδου, η οποία μιλώντας στο Live News ανέφερε ότι οι ελεγκτές δεν μπήκαν στο δωμάτιο που βρισκόταν το μηχάνημα INUS για πλασμαφαίρεση που έχουν αγοράσει το 2021, διότι ήταν μέσα η 56χρονη γιατρός και έκανε μια γυναικολογική εξέταση σε ασθενή.

Οι νοσηλεύτριες που βρίσκονταν στο ιατρείο εκείνη την στιγμή, με εντολή της 56χρονης ενημέρωσαν τα κλιμάκια ότι «δεν μπορείτε να μπείτε μέσα γιατί η γιατρός εξετάζει γυναικολογικά». Ωστόσο, όπως είναι γνωστό η γιατρός είναι ανειδίκευτη, πράγμα που γνωρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρουν ότι δεν είναι γυναικολόγος.

«Μας είπε η γιατρός να τους πούμε ότι εξετάζει γυναικολογικώς μια κυρία. Έτσι δεν μπήκαν στο ιατρείο, δεν περίμεναν καν να τελειώσει η εξέταση. Μέσα στο ιατρείο υπήρχε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αν οι ελεγκτές του ΙΣΑ άνοιγαν την πόρτα θα έβλεπαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης», αποκάλυψε η νοσηλεύτρια.

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Η ίδια νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, πρόσθεσε μιλώντας στο Live News: «Ήμουν παρούσα σε έναν έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ το καλοκαίρι του 2023 στο γραφείο της Καρνεάδου απογευματινές ώρες. Απ’ όσο γνωρίζω, άλλες φορές η επιτροπή ερχόταν απροειδοποίητα και άλλες έπειτα από ραντεβού. Όταν έγινε εκείνος ο έλεγχος, το μηχάνημα πλασμασφαίρισης που είχαν οι δύο γιατροί από το 2021 βρισκόταν στο ιατρείο εξεταστήριο της γιατρού. Ο λόγος που δεν μπήκε η επιτροπή σε αυτό το χώρο ήταν γιατί μέσα βρισκόταν η γιατρός και πραγματοποιούσε γυναικολογικό ραντεβού με πελάτισσα. Λόγω της φύσης της εξέτασης δεν εισήλθαν στο δωμάτιο αυτό και έτσι δεν είδαν ποτέ το εν λόγω μηχάνημα. Επομένως κανείς δεν το έκρυψε. Βρισκόταν κανονικά στο χώρο του ιατρείου».

«Έχω παρευρεθεί σε έλεγχο, ναι. Είχε πει δηλαδή να ανοίξω. Εγώ ξέρω εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από τότε στην Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχανηματάκι που το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω», είπε η γραμματέας της κλινικής από την πλευρά της.

«Μην κάνεις εμβόλια σε παιδιά, προκαλούν σύνδρομο down»

Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις της Χριστίνας Κοραή στο Live News. Η 56χρονη γιατρός, φέρεται να χορηγούσε φάρμακα, ορμόνες και πανάκριβες θεραπείες στους πελάτες της, χωρίς να υπολογίζει το ιατρικό ιστορικό τους. Μάλιστα, φαίνεται ότι ήταν ακόμη και αρνήτρια εμβολίων ενώ εντύπωση προκαλεί και το βίντεο μέσα από το ιατρείο της 56χρονης, στο οποίο ακούγεται να λέει σε ασθενή «μπρος στα κάλλη, τι είναι ο πόνος;».

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, η κατηγορούμενη γιατρός παρουσίαζε τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης μέχρι και ως τη λύση για την επίτευξη εγκυμοσύνης, εκμεταλλευόμενη την επιθυμία των ασθενών να αποκτήσουν παιδί, με σκοπό να αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Μία ασθενής της είχε κάνει πολλές εξωσωματικές οι οποίες απέτυχαν. Ήθελε λοιπόν, να βρει μία λύση. Η γιατρός της έδωσε την ελπίδα. Και τελικά αυτό πρόσφερε η 56χρονη στις περισσότερες περιπτώσεις. Η κυρία λοιπόν, επισκέφτηκε την 56χρονη ως γυναικολόγο, η οποία της είπε ότι για να μπορέσει να πετύχει η εξωσωματική “πρέπει να σου κάνω πλασμαφαίρεση”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη υποστήριζε ότι η πλασμαφαίρεση είναι απαραίτητη για να αφαιρεθούν από το αίμα όλες οι τοξίνες, όλα τα εμβόλια από τον οργανισμό. Είχε πείσει την γυναίκα λέγοντάς της ότι: «Πρέπει να φύγουν λοιπόν όλες οι τοξίνες και μετά θα σου κάνω νέα θεραπεία για να μπορέσεις να κάνεις παιδί. Αλλά στα παιδιά δεν πρέπει να γίνονται εμβόλια όταν θα γεννήσεις, γιατί τα εμβόλια στα παιδιά τους δημιουργούν το σύνδρομο Down στα περισσότερα».

Η διαδικασία κόστισε 12.000 ευρώ, ωστόσο η γυναίκα παρουσίασε φοβερή ενόχληση, πονούσε και κατά την διαδικασία άρχισε να χτυπάει το μηχάνημα. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει, και η γιατρός πήγε μέσα. Εκεί ακούγεται η συγκλονιστική φράση “μπρος στο κάλλος τι είναι ο πόνος;”. Η γυναίκα είναι μόνη της στον χώρο. Την έχει αφήσει μόνη της», αποκάλυψε η Χριστίνα Κοραή.

Οι έλεγχοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αλληλογραφία μεταξύ του ΙΣΑ και των δύο γιατρών. Όπως ανέφερε, είναι ήδη γνωστό ότι τον Ιούλιο του 2026 οι γιατροί είχαν αποστείλει έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας». Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φέρεται να γνώριζε πως το ιατρείο ης οδού Καρνεάδου δεν λειτουργούσε σαν παθολογικό ιατρείο.

Στο πλαίσιο της δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας για την τραγική υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, ο ΙΣΑ παρέδωσε στις αρχές το ιστορικό των τεσσάρων ελέγχων που διενήργησε η Επιτροπή Ελέγχου στο επίμαχο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι τέσσερις συγκεκριμένοι έλεγχοι-επισκέψεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις ανακοινώσεις, εξελίχθηκαν ως εξής:

Πρώτος Έλεγχος (17 Ιανουαρίου 2024)

Τι συνέβη: Η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ πραγματοποίησε επανέλεγχο και επιτόπια αυτοψία στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία.

στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία. Διαπίστωση: Καταγράφηκε η νόμιμη λειτουργία του χώρου, χωρίς να εντοπιστούν μη νόμιμα ή μη δηλωμένα ιατρικά μηχανήματα.

Δεύτερος Έλεγχος (25 Ιουλίου 2025)

Τι συνέβη: Διενεργήθηκε νέος, αιφνιδιαστικός έλεγχος -αυτοψία από τους ελεγκτές του Συλλόγου.

-αυτοψία από τους ελεγκτές του Συλλόγου. Διαπίστωση: Εντοπίστηκαν τα ιατρικά μηχανήματα που είχαν ήδη δηλωθεί νόμιμα από το 2018, καθώς και ένα μηχάνημα φυγοκέντρου. Έγινε έγγραφη σύσταση στον υπεύθυνο γιατρό για την άμεση απομάκρυνσή του ή την προσκόμιση της απαραίτητης άδειας.

Τρίτος Έλεγχος (17 Σεπτεμβρίου 2025)

Τι συνέβη: Η Επιτροπή μετέβη εκ νέου στο σημείο για προγραμματισμένο αιφνίδιο έλεγχο -αυτοψία, ώστε να διαπιστώσει αν υπήρξε συμμόρφωση.

-αυτοψία, ώστε να διαπιστώσει αν υπήρξε συμμόρφωση. Διαπίστωση: Ο έλεγχος απέβη άκαρπος και ματαιώθηκε, καθώς το ιατρείο βρέθηκε κλειστό και κανείς δεν άνοιξε την πόρτα στους ελεγκτές.

Τέταρτος Έλεγχος (Σεπτέμβριος 2026 – Μετά το συμβάν)

Τι συνέβη: Πραγματοποιήθηκε κατεπείγουσα, νέα αυτοψία αμέσως μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, έπειτα από σχετικό αίτημα των αρχών και του Υπουργείου Υγείας.

αμέσως μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, έπειτα από σχετικό αίτημα των αρχών και του Υπουργείου Υγείας. Διαπίστωση: Σε αυτόν τον έλεγχο εντοπίστηκαν τελικά στον χώρο δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, για τα οποία ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι δεν είχε δώσει ποτέ έγκριση ούτε είχαν δηλωθεί, με τον πρόεδρο του Συλλόγου να κάνει λόγο για «συστηματική παραπλάνηση» των ελεγκτών κατά το παρελθόν

Ωστόσο, από την αλληλογραφία προκύπτει ότι σχετική αναφορά υπήρχε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στις 9 Σεπτεμβρίου του 2025, γινόταν και πάλι αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας», ενώ περιλαμβανόταν και η λέξη «περί αφαίρεσης», γεγονός που, φαίνεται να παραπέμπει σε διαδικασία πλάσμαφαίρεσης.

Ακόμη και όταν η 56χρονη γιατρός δήλωσε στον Ιατρικό Σύλλογο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, στέλνοντας τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος έναντι 29.509 ευρώ στις 23 Ιουλίου 2026, ο ΙΣΑ δεν έβαλε λουκέτο στο ιατρείο, αλλά όρισε έλεγχο για δύο μήνες μετά. Οι ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποτελούν πλέον και αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας, σε μία περίοδο κατά την οποία τόσο το υπουργείο Υγείας όσο και ο ίδιος ο ΙΣΑ ζητούν την επαναφορά του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο καταργήθηκε το 2019.

Οι ενδοφλέβιες με χρωματιστά λέιζερ

Μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, εκτός από τα τέσσερα μηχανήματα που εντοπίστηκαν, υπήρχε και ένα ακόμα μηχάνημα το οποίο λειτουγούσε και διοχέτευε πολύχρωμα λέιζερ μέσα στο αίμα των ασθενών. Κόκκινα, πράσινα, κίτρινα λαμπάκια εξέπεμπε το μηχάνημα, το καθένα εξυπηρετώντας και άλλη λειτουργία.

Η 56χρονη ισχυριζόταν ότι η εν λόγω λειτουργία έκανε πλήρη εξέταση και καθαρισμό του αίματος. Η γιατρός έστελνε ένα link σελίδας σε πελάτες με μια σελίδα ενός ανθρώπου από την Αμερική που έλεγε πως κάνει αυτή τη θεραπεία για να καταπολεμήσει σοβαρές ασθένειες, διαβήτη, ακόμα και την κατάθλιψη.

Υποστήριζαν λοιπόν ότι η ενδοφλέβια ακτινοβόληση αίματος με λέιζερ εκθέτει το αίμα του ασθενούς σε χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας λέιζερ μπορεί να διεγείρει αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις μορίων όπως λιπίδιο, νερό, πρωτεΐνη, νερό.

Το κόκκινο λέιζερ . Έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, ότι το κόκκινο φως λέιζερ ενεργοποιεί την παραγωγή ATP στα κύτταρα του αίματος. Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιώντας τα T-κύτταρα και τα μακροφάγα. Έχει ανασταλτική δράση στην πήξη και αναστέλλει τη συσσώρευση αιμοπεταλίων.

. Έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, ότι το κόκκινο φως λέιζερ ενεργοποιεί την παραγωγή ATP στα κύτταρα του αίματος. Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιώντας τα T-κύτταρα και τα μακροφάγα. Έχει ανασταλτική δράση στην πήξη και αναστέλλει τη συσσώρευση αιμοπεταλίων. Το κίτρινο λέιζερ. Αφορά τη νόσο Lyme, μια πάρα πολύ σπάνια νόσος που πληροφορίες λένε ότι η γιατρός έβρισκε αυτή τη νόσο σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Βελτιώνει τον μεταβολισμό της σεροτονίνης και της βιταμίνης D στον οργανισμό ενώ έχει αποτοξινωτική, αγχολυτική και αντικαταθληπτική δράση.

Αφορά τη νόσο Lyme, μια πάρα πολύ σπάνια νόσος που πληροφορίες λένε ότι η γιατρός έβρισκε αυτή τη νόσο σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Βελτιώνει τον μεταβολισμό της σεροτονίνης και της βιταμίνης D στον οργανισμό ενώ έχει αποτοξινωτική, αγχολυτική και αντικαταθληπτική δράση. Το πράσινο λέιζερ. Χρησιμοποιείται στο ILBΙ και έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη οξυγόνου στο αίμα και διεγείρει την παραγωγή ATPστα κύτταρα γεγονός που αυξάνει την ενέργεια ενός οργανισμού.

Χρησιμοποιείται στο ILBΙ και έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη οξυγόνου στο αίμα και διεγείρει την παραγωγή ATPστα κύτταρα γεγονός που αυξάνει την ενέργεια ενός οργανισμού.

Το φαρμακείο με τις «μαγικές» συνταγές των γιατρών

Ένα φαρμακείο στα βόρεια προάστεια της Αττικής, ίσως να κρατά το «κλειδί» του μυστηρίου για πολλά από όσα ανεξήγητα γίνονταν στο ιατρείο του Κολωνακίου. Πρόκειται για ένα φαρμακείο με φάρμακα τα οποία φτιάχνονται, κατόπιν ιατρικής εντολής, στα μέτρα του πελάτη.

Το φαρμακείο εκτελούσε τις συνταγές της 56χρονης γιατρού η οποία είχε συνεργασία και με άλλο φαρμακείο στο Χαλάνδρι. «Είχαμε μία συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, που γνωρίζαμε ότι είναι γυναικολόγος, αλλά το 90% των σκευασμάτων της το έπαιρνε από το εξωτερικό. Δεν έχουμε φτιάξει πολλές συνταγές. Αρχίσαμε πριν από 7 – 8 μήνες, μετά από ένα συμβάν με τη συνεργασία της γιατρού με ένα φαρμακείο στο Χαλάνδρι.

Δεν μπορούσαν πλέον να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποί της, δηλαδή κυρίως γυναίκες στην εμμηνόπαυση που ήθελαν βιομιμητικές ορμόνες. Μετά άρχισαν να στέλνουν σε εμάς συνταγές νόμιμες. Τις ελέγχαμε και τις δίναμε στους ασθενείς για τη θεραπεία. Μηνός, δύο μηνών, τριών μηνών. Ήταν όλα απόλυτα νόμιμα», είπε.

Μιλώντας στο Live News ο φαρμακοποιός και συνεργάτης της 56χρονης κατηγορουμένης: «Εκτός από τις ορμόνες, η γιατρός μάς ζητούσε να φτιάξουμε και στείρα σκευάσματα, δηλαδή για ενδοφλέβια χρήση. Υπάρχουν στείρα εργαστήρια, που παράγουμε τα στείρα αυτά σκευάσματα κατόπιν ιατρικής συνταγής, για θεραπεία στο ιατρείο που μπορεί να κάνει κάποιος.

Και είναι φάρμακα. Την χρήση και για ποιον σκοπό, το αποφασίζει η γιατρός ή ο κάθε γιατρός. Δηλαδή ο γιατρός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα κρίνει πού θα γίνει η θεραπεία. Η δική μας δουλειά είναι να παράξουμε το σκεύασμα σωστά φαρμακοτεχνικά, να είναι στείρο και μικροβιακά σταθερό. Το τι θα κάνει ο κάθε γιατρός είναι θέμα δικό του. Δηλαδή υπάρχουν γιατροί που μπορεί να τα πουλήσουν, μπορεί να αλλάξουν τις ετικέτες. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά».