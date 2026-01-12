Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Το ραντεβού, το ταξί που φέρεται να την οδήγησε στην Αθήνα και η έκκληση της οικογένειας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου. Η οικογένεια της ανήλικης απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει εκδώσει Amber Alert, καθώς υπάρχουν φόβοι για την ασφάλειά της.

Η ανήλικη ζει τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της από τη Γερμανία. Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, περίπου στις 7:30, έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κατευθύνθηκε προς την Αθήνα με ταξί. Οι γονείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό λεωφορείο, την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων.

Η Λόρα έχει ύψος 1,60 μ., βάρος περίπου 50 κιλά, ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια adidas με λευκές ρίγες, ενώ είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα. Όπως αναφέρει φίλη της οικογένειας, πρόκειται για ήσυχο παιδί που δεν μιλά καλά ελληνικά.

Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, η ανήλικη φέρεται να συναντήθηκε με έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60-65 ετών, με λευκά μαλλιά, ο οποίος συνοδευόταν από ένα ακόμη κορίτσι. Ο άνδρας αποχώρησε με αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Η οικογένεια έχει παραδώσει το υλικό στις Αρχές, προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες.

Την υπόθεση χειρίζεται πλέον η Εισαγγελία Πάτρας, ενώ ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι γονείς της απευθύνουν συγκινητικό μήνυμα στη 16χρονη, διαβεβαιώνοντάς τη ότι δεν είναι θυμωμένοι και ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να είναι καλά και ασφαλής.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία ή με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία»

Όπως αναφέρει φίλη της οικογένειας, μιλώντας την Κυριακή (11.01.2026) στον Alpha, «η Λόρα είναι ένα πολύ ήσυχο κορίτσι, άβγαλτο. Δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία και οι γονείς της το ανακάλυψαν το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να γυρίσει με το σχολικό, αλλά δεν επέστρεψε. Υπάρχουν στοιχεία ότι συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει βίντεο που δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, που είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Αυτοί έφυγαν με το αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Όλες αυτές τις κάμερες, τις έχουμε βρει μόνοι μας, εγώ και οι γονείς της. Έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο στην αστυνομία για το αρχείο που φαίνεται ο άνδρας, προκειμένου να πάνε να το πάρουν».