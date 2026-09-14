Εξαφάνιση 17χρονης στον Κολωνό – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Αγωνία για τη Μαρία Π., 17 ετών από τον Κολωνό, η οποία αγνοείται από τις 31 Αυγούστου 2026. Ανακοίνωση για την εξαφάνιση της ανήλικης δόθηκε στη δημοσιότητα από το «Χαμόγελο του Παιδιού», αργά το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Π., ότι ενημερώθηκε τη Δευτέρα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

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Η Μαρία Π. έχει ύψος 1.57 μ, είναι εύσωμη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.