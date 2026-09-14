Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε στο κενό από διαμέρισμα πολυκατοικίας

Τραγικό τέλος είχε ένας 53χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος βρέθηκε στο κενό από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος, στην Άνω Πόλη.

Το τραγικό περιστατικό με την θανατηφόρα πτώση του άνδρα από το διαμέρισμα στην Άνω Πόλη στην Πάτρα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Σύμφωνα με το tempo24 στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.