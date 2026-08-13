Εξαφάνιση 17χρονου από τη Βικτώρια

Το Σάββατο 8/8/26 στις 8:40 το πρωί, έγινε η εξαφάνιση του Σεντάκ(επ.) Αντόνιους(ον.),17 ετών με καταγωγή από την Αίγυπτο, από την περιοχή της Βικτώριας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη (13/8/26) για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

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Ο Σεντάκ(επ.) Αντόνιους(ον.) έχει ύψος 1.67, είναι κανονικού βάρους, έχει σγουρά μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.