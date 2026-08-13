Ελλάδα

Missing Alert για την εξαφάνιση 30χρονης από το Μοσχάτο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε και φοράει ορθοπεδική μπότα
Η 30χρονη που εξαφανίστηκε από το Μοσχάτο Αττικής
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Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση της 30χρονης Μαρίας Φωσκόλου από το Μοσχάτο Αττικής.

Στις 10.08.2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Μοσχάτου Αττικής, η Φώσκολου Μαρία, 30 ετών. Ανακοίνωση για την εξαφάνισή της εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Φώσκολου Μαρίας και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Μαρία Φώσκολου έχει ύψος 1.75 μ, είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Φοράει ορθοπεδική μπότα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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