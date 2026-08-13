Έξι συλλήψεις για φωτιές: Πέταξαν αναμμένα τσιγάρα και προκάλεσαν πυρκαγιά – 63χρονη άναψε φωτιά στην ύπαιθρο για να μαγειρέψει

Τι κι αν τις τελευταίες δύο ημέρες, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός μέχρι και ακραίος, φαίνεται ότι κάποιοι δεν συμμορφώνονται και έτσι οι αρχές οδηγήθηκαν σε συλλήψεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

Έξι συλλήψεις μέσα σε δύο ημέρες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας. Οι υποθέσεις καταγράφηκαν σε Ηλεία, Έβρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτία και Φωκίδα.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένα περιστατικά σημειώθηκαν την ώρα που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ερευνούν οι Αρχές βρίσκονται αναμμένα τσιγάρα, φωτιά για μαγείρεμα στην ύπαιθρο και θερμές εργασίες.

Πέταξε τσιγάρο και ξέσπασε φωτιά στην Ηλεία

Στο Χάβαρι Ηλείας συνελήφθη ένας 63χρονος για εμπρησμό από αμέλεια, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 στην περιοχή.

Σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν πέταξε υπόλειμμα τσιγάρου σε γεωργική έκταση που του ανήκει. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα και έφτασαν σε γειτονικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Στον 63χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο 2.185,63 ευρώ.

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Άναψε φωτιά για να μαγειρέψει στον Έβρο

Στο Διδυμότειχο συνελήφθη μία 63χρονη μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα είχε ανάψει φωτιά σε υπαίθριο χώρο για να μαγειρέψει. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου τρία στρέμματα με ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους. Σε βάρος της επιβλήθηκε πρόστιμο 2.964,84 ευρώ.

Θερμές εργασίες με κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

Στο Πέραμα Αττικής συνελήφθη 76χρονος, ως υπεύθυνος έργου, επειδή πραγματοποιούνταν θερμές εργασίες σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από πάρκο. Την ημέρα εκείνη ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία 4. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Ακόμη μία σύλληψη έγινε στη Χίο για θερμές εργασίες στη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης, επίσης σε ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Νέα περίπτωση με τσιγάρο στη Θεσπρωτία

Στη Θεσπρωτία συνελήφθη ένας άνδρας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026, με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς να είναι ακραίος, στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η φωτιά σε σωρό με ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο προκλήθηκε από υπόλειμμα τσιγάρου. Στον άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.093,75 ευρώ.

Στον Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας επειδή χρησιμοποιούσε τροχό, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

292 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 13 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 703 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας, συνολικού ύψους 1.097.530,71 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα έχουν γίνει 292 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 262, ποσοστό 89,73%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 30, ποσοστό 10,27%, περιστατικά από πρόθεση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις απαγορεύσεις και τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.