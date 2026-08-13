Φθιώτιδα: Παραλίγο να πνιγεί Kite surfer στις Ράχες μετά από ατύχημα – Πώς κατάφεραν να τον σώσουν

Ο 57χρονος που ασχολείται χρόνια με το Kite Surf είχε ατύχημα και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα, στις Ράχες Φθιώτιδας, έχοντας πιει πολύ νερό.

Σύμφωνα με το LamiaReport ωστόσο, ο λάτρης του Kite Surf φαίνεται πως στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, αφού βρέθηκαν κοντά του οι κατάλληλοι άνθρωποι τη σωστή στιγμή.

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Οι ιδιοκτήτες των δύο Σχολών που είναι στον Φάρο έτρεξαν αμέσως να βγάλουν έξω τον 57χρονο, ενώ στην παραλία τον περίμενε μία γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, που κάνει και εκείνη χρόνια Kite surf στις Ράχες. Η γιατρός, μαζί με ακόμη έναν συνάδελφό της, βοήθησαν ώστε ο άνθρωπος να σταθεροποιηθεί και να παραδοθεί όσο το δυνατόν πιο ασφαλής στους διασώστες του ΕΚΑΒ, που τον παρέλαβαν, αφού εκτός από το πολύ νερό που ήπιε, είχε υποστεί και κατάγματα.

«Όλα λειτούργησαν όπως έπρεπε και ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να σώσουμε τον άνθρωπο που κινδύνεψε…», είπε στο LamiaReport η γιατρός που κάνει ειδικότητα Οικογενειακής Ιατρικής στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και το Κέντρο Υγείας της Νέας Μαδύτου.

«Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι τα βασικά για την υποστήριξη ζωής. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος γιατρός για να μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που κινδυνεύει…», τόνισε η νεαρή γιατρός και Kite surfer.