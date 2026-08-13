Καιρός αύριο: Βουτιά στον υδράργυρο και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ

Ο καιρός και αύριο Παρασκευή 14.08.2026, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, με πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους και βροχές ή καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος.

Από το μεσημέρι ο καιρός θα γίνει πιο άστατος στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ στα δυτικά, τα 5 με 7 στα ανατολικά και στο Αιγαίο τα 8, πιθανώς τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς. Τοπικά, στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.