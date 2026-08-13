Missing Alert για την εξαφάνιση 62χρονου από την Καλλιθέα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 62χρονου Χρήστου Γεωργιόπουλου από την περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 13.08.2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής ο Χρήστος Γεωργιόπουλος, 62 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Χρήστος Γεωργιόπουλος έχει ύψος 1.67 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπλούζα, λαδί κοντό παντελόνι και λαδί πέδιλα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.