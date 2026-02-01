Εξαφάνιση Λόρα: Το ταξίδι στη Γερμανία, οι εκκλήσεις να επιστρέψει στο Ρίο και τα αναπάντητα ερωτήματα

Παραμένει άφαντη για 24η ημέρα, η 16χρονη Λόρα με τις αρχές πλέον να επικεντρώνονται κυρίως στη Γερμανία. Τα μοναδικά στοιχεία που κρατούν στα χέρια τους οι ερευνητές, είναι τα ίχνη που άφησε πίσω της, όταν αποφάσισε να μαζέψει λίγα πράγματα από το σπίτι της στο Ρίο, να φτάσει με ταξί στην Αθήνα και από εκεί να ταξιδέψει έως τη Γερμανία. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026.

Την ημέρα που η Λόρα εγκατέλειψε το σπίτι της, ήταν αποφασισμένη να μην γυρίσει ξανά στο Ρίο. Συγκέντρωσε κοσμήματα της οικογένειας, πήρε ταξί και έφτασε στου Ζωγράφου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην Ομόνοια από όπου και αγόρασε εισιτήριο αεροπλάνου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έβγαλε στη δημοσιότητα το newsit.gr. Τα συγκεκριμένα πλάνα είναι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της από την οικογένειά της. Η ανήλικη, χρησιμοποιώντας την δικαιολογία πως πάει στο σχολείο, κέρδισε αρκετό και πολύτιμο -για εκείνη- χρόνο ώστε να αφήσει το Ρίο και να χαθεί μέσα στην πολυκοσμία της πρωτεύουσας.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο με τη Λόρα να αγοράζει το εισιτήριο:

Όπως φαίνεται στα πλάνα, με μαύρα ρούχα και καπέλο, η Λόρα μπαίνει στο ταξιδιωτικό πρακτορείο και αγοράζει με μετρητά το εισιτήριο με προορισμό τη Γερμανία. Ώρα αναχώρησης: 17.35 από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μετά από 3 ώρες και 5 λεπτά πτήσης, η 16χρονη είχε καταφέρει να πατήσει στην Φρανκφούρτη.

Αυτό δείχνει και το εισιτήριο που αγόρασε, το οποίο αποκάλυψε το newsit.gr.

Η κοπέλα επέλεξε πτήση της Lufthansa η οποία στη συνέχεια έδωσε την λίστα επιβατών στην αστυνομία ώστε να διευκρινιστεί το αν η ανήλικη εν τέλει επιβιβάστηκε στην πτήση.

Παλεύουν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ της εξαφάνισης

Ο μυστηριώδης καθοδηγητής, το κρυπτογραφημένο email και το δεύτερο κινητό τηλέφωνο αποτελούν τα κομμάτια του παζλ της εξαφάνισής της.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από την Τετάρτη 28.01.2026 η ΕΛΑΣ γνώριζε ότι η Λόρα είχε φύγει – την ίδια ημέρα με πτήση της Lufthansa από την Αθήνα για τη Φρανκφούρτη. Μάλιστα το εισιτήριο που αγόρασε έναντι 205 ευρώ από ταξιδιωτικό γραφείο στην Πειραιώς εστάλη στο κινητό της μέσω κρυπτογραφημένου mail μιας χρήσης καθώς όπως διαπιστώθηκε είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει.

Στη συνέχεια πέταξε μόνη της για Φρανκφούρτη όπου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν την περίμενε ο μυστηριώδης ο καθοδηγητής ή αν είχε κανονίσει να είναι στο Αμβούργο όπως εκτιμάται ότι είναι ο τελικός προορισμός της. Και αυτό γιατί εκεί γεννήθηκε, εκεί έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της και έχει αρκετούς φίλους, γνωστούς που ήταν σε επαφή ακόμα και όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Οι γονείς της, ο αδελφός της και το «Χαμόγελο του Παιδιού» κάνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές. Η ΕΛΑΣ μαζί με τις αστυνομικές αρχές της Γερμανίας, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ώστε μαζί να βρουν το δρομολόγιο και τις κινήσεις της 16χρονης.