Η 16χρονη Λόρα έφυγε για Γερμανία πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της – Η διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας που την «κάρφωσε»

Η διαδρομή με το ταξί, από την περιοχή του Ζωγράφου στην Ομόνοια το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου «κάρφωσε» τον τρόπο διαφυγής της Λόρας στη Γερμανία.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr, η 16χρονη μαθήτρια από το Ρίο, πρόλαβε να πετάξει με το διαβατήριο της στη Φρανκφούρτη, με την απογευματινή πτήση της Lufthansa, πριν οι δικοί της δηλώσουν την εξαφάνιση της στην Αστυνομία.

Έτσι, όταν ξεκίνησε η αναζήτηση της, η Λόρα, είχε ήδη φτάσει στη Γερμανία για να σβήσει τα ίχνη της. Αυτό προκύπτει και από τις κάμερες του αεροδρομίου, χωρίς μέχρι στιγμής η γερμανική αεροπορική εταιρεία, να έχει δώσει στις αρχες τη λίστα επιβατών για να ταυτοποιηθεί επίσημα καθώς όπως λένε δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα, επικαλούνται προσωπικά δεδομένα και μόνο με εισαγγελική παραγγελία μπορεί να γίνει κατι τετοιο.

Το θρίλερ που διαρκεί για 22 ημέρες, με τους γονείς του 16χρονου κοριτσιού να αγωνιούν για το πού βρίσκεται η κόρη τους, ξεκίνησε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου.

Η κοπέλα προφασιζόμενη ότι θα πήγαινε στο σχολείο της, μπήκε σε ένα ταξί και από το Ρίο της Πάτρας κινήθηκε με προορισμό την Αθήνα. Έφτασε γύρω στις 10:10 το πρωί εκείνης της ημέρας στην περιοχή του Ζωγράφου και αποβιβάστηκε απέναντι από το νοσοκομείο “Παίδων”.

Αφού πλήρωσε τον οδηγό του ταξί, στη συνέχεια κινήθηκε στην Μικράς Ασίας αναζητώντας καταστήματα προκειμένου να πουλήσει κοσμήματα τα οποία είχε πάρει από το σπίτι της.

Δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια, μπήκε σε ένα άλλο ταξί με το οποίο κινήθηκε προς την Ομόνοια. Εκεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, φέρεται να έβγαλε εισιτήριο για τη Γερμανία και να ταξίδεψε μετά από λίγες ώρες στην Φρανκφούρτη.

Όπως αποδεικνύεται στο “κόλπο” της εξαφάνισής της, που έστησε η Λόρα, δεν υπήρξε κάποιος συνεργός όπου να την βοήθησε στις κινήσεις της για να φύγει τόσο από το σπίτι της όσο και από τη χώρα.

Πλέον οι άντρες της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση βρίσκονται σε συνεννόηση και σε άμεση συνεργασία με τους συναδέλφους τους στη Γερμανία προκειμένου να δοθεί τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης.

Όπως αποκάλυψε στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου στην Ομόνοια, η Λόρα πήγε στο κατάστημά του στις 8 Ιανουαρίου στις 11:40 το πρωί.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ιδιοκτήτης, η πτήση που έκλεισε για Γερμανία ήταν το απόγευμα της ίδιας ημέρας κάπου στις 5. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο εξήγησε να παίρνει κάποιος εισιτήριο για πτήσεις αυθημερόν ενώ πλήρωσε με μετρητά.