Εξαφανίστηκαν ανήλικοι από Νέα Ιωνία και Γιάννενα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση ενός 12χρονου από τη Νέα Ιωνία και ενός 14χρονου απο τα Γιάννενα.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 30/01/2026 στις 18:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων o 14χρονος Αμπιφιτάχ Αμπντουλαχί, σομαλικής καταγωγής, ενώ την ίδια μέρα εξαφανίστηκε και ο 12χρονος Χουσέιν Αλσέχ από την Νέα Ιωνία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανηλίκων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς

ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «ΤοΧαμόγελο του Παιδιού».