Εξαφανίστηκε η 20χρονη Ραφαέλα από τη Δάφνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο σετ φόρμας με γκρι σχέδια και μαύρα παπούτσια
Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στη Δάφνη από την εξαφάνιση της 20χρονης Ραφαέλας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Η 20χρονη εξαφανίστηκε από τη Δάφνη το μεσημέρι της Τρίτης (17/02/2026) και το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σήμερα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις18/02/2026 για την εξαφάνιση της Ραφαέλας Καλαμιώτη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επικοινώνησε άμεσα με τις Δημοτικές Αστυνομίες Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης, Καλλιθέας και Πειραιά
και ενημέρωση για την εξαφάνιση της ενήλικης.

Σήμερα 19/02/2026 κινητοποιήθηκε και η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού» μαζί με Ψυχολόγο του Οργανισμού, προκειμένου να συμβάλουν στις έρευνες για τον εντοπισμό της ενήλικης.

Η Ραφαέλα Καλαμιώτη έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, και έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο σετ φόρμας με γκρι σχέδια και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

