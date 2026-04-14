Εξάρχεια: Εκτός κινδύνου ο 50χρονος περιπτεράς που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι – Αναζητούνται οι δύο δράστες

Ανθρωποκυνηγητό έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ (13/4/2026) με την αστυνομία να κάνει εξονυχιστικές έρευνες για να εντοπίσει τους δύο δράστες που επιτέθηκαν στον 50χρονο εργαζόμενο περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τους δύο δράστες στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά το βαθύ μαχαίρωμα στο πόδι που είχε δεχτεί ο εργαζόμενος του περιπτέρου στα Εξάρχεια, εκείνος βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Όλα διαδραματίστηκαν χθες το βράδυ λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στην συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, στο περίπτερο που εργαζόταν ο άτυχος άντρας, όταν δύο άντρες προσπάθησαν να ληστέψουν το περίπτερο.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει την κλοπή αντικειμένων βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στην αρτηρία του ποδιού, από έναν από τους δύο δράστες που τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος με τουρνικέ εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα, η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους», είχε αναφέρει νωρίτερα ο φίλος του θύματος, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια να σφραγίσει το περίπτερο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.