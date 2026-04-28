Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την επίθεση στο Εφετείο με 4 τραυματίες: «Η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της»

Η Ένωση ζητά άμεσα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, μετά τους πυροβολισμούς από 89χρονο
Πυροβολισμοί με τραυματίες στο Εφετείο (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Για «πρωτοφανή επίθεση» στον χώρο των δικαστηρίων κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το Εφετείο Αθηνών, που είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι και να τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διαμαρτύρεται έντονα για την απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια, επισημαίνοντας ότι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους. «Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της», αναφέρει χαρακτηριστικά, κρούοντας, όπως σημειώνει, «για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου».

Με αφορμή το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, η Ένωση ζητά εκ νέου να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και των πολιτών. «Πριν να είναι πολύ αργά», τονίζεται στην ανακοίνωση. 

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η υπόθεση ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου 89χρονος ρακοσυλλέκτης, οπλισμένος με καραμπίνα, άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο.

Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος φέρεται να μετέβη με ταξί στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε εκ νέου, τραυματίζοντας άλλα τέσσερα άτομα.

Συνολικά, από τις δύο επιθέσεις τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

