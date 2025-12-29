Εντατικοί έλεγχοι αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας: Γυναίκα οδηγούσε πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Εντατικοί έλεγχοι αλκοτέστ πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (28.12.2025) από κλιμάκια της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Οι έλεγχοι αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας κράτησαν περίπου τέσσερις ώρες, ελέχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί, ενώ σε 11 περιπτώσεις διαπιστώθηκε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ανάμεσα σε αυτούς που ελέγχθηκαν ήταν και μια γυναίκα, η οποία κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε επίσης με τη συνδρομή γερανού.

Στους παραβάτες που βρέθηκαν θετικοί στο αλκοτέστ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με γερανό.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, κυρίως σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς.