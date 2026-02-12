ΕΟΔΥ: 15 νεκροί από γρίπη την τελευταία εβδομάδα – 13 σοβαρά ασθενείς στις ΜΕΘ

Δεκαπέντε άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή από γρίπη την εβδομάδα 2 Φεβρουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Πέμπτη (12.02.2026).

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, 13 ασθενείς με γρίπη νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 06/2026 καταγράφηκαν 101 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=108).

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 06/2026 καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και επτά νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 06/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 87.

✓ Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

✓ Κατά την εβδομάδα 06/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση την εβδομάδα 06/2026. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (360 νέες εισαγωγές έναντι 597 την εβδομάδα 04/2026).

✓ Κατά την εβδομάδα 06/2026 καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά δύο σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνίες εισαγωγής εντός των προηγούμενων εβδομάδων.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 06/2026 έχουν καταγραφεί 136 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 60 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 06/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 144.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 06/2026, μεταξύ 3.428 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 640 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 639 τύπου Α και ένα τύπου Β.

✓ Από τα 452 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 309 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 143 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Ο ΕΟΔΥ επιπλέον συστήνει στις ομάδες υψηλού κινδύνου έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί συμπτωμάτων, για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Τέλος, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων (αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλός αερισμός των χώρων).

✓ Κατά την εβδομάδα 06/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσιάζει ανοδική τάση μετά την εβδομάδα 2/2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίαση επίσης αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά.