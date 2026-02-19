Ελλάδα

ΕΟΔΥ: 3 νεκροί από γρίπη και 2 από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα

H θετικότητα για γρίπη συνεχίζει να παρουσιάζει πτώση
Saline intravenous (iv) drip in a Children's patient hand

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα 9 Φεβρουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου, 3 από τη γρίπη και 2 από κορονοϊό , όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ σήμερα Πέμπτη (19/2/2026).

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, πτώση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα και σταθερότητα παρουσιάζει η λοίμωξη COVID-19.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 93 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=101). Καταγράφηκαν μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας περαιτέρω μείωση την εβδομάδα 07/2026. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (236 νέες εισαγωγές έναντι 360 την εβδομάδα 06/2026). Καταγράφηκαν οκτώ νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
312
196
131
109
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: Στο στόχαστρο του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο Δημήτρης Παπαστεργίου – «Ανυπόστατοι ισχυρισμοί, επιχειρεί μετάθεση ευθυνών», λένε συνεργάτες του υπουργού
Στο απολογητικό του υπόμνημα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» ο οποίος έχει προφυλακιστεί, επιχειρεί να ρίξει μεγάλο μέρος της ευθύνης και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου
Αστυνομικό τμήμα Τρικάλων
Βιολάντα: Ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ήξερε ο ιδιοκτήτης τις παρανομίες στο εργοστάσιο – Τα έγγραφα που «καίνε» τους ισχυρισμούς του
Όπως προκύπτει, είχε μπει σε διαδικασία να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις υγραερίου στο εργοστάσιο και μάλιστα, από το καλοκαίρι του 2025 είχε λάβει προσφορά από συγκεκριμένη εταιρεία - Στην προσφορά αυτή, η εταιρεία τον ενημέρωνε για όλες τις παρανομίες
Βιολάντα: Ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ήξερε ο ιδιοκτήτης τις παρανομίες στο εργοστάσιο – Τα έγγραφα που «καίνε» τους ισχυρισμούς του
5
Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»: «Δεν γνώριζα τον κίνδυνο»
Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα έριξε επίσης την ευθύνη σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο
Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo