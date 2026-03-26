ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι από γρίπη και ένας από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα – Συνολικά 148 νέες εισαγωγές

Τα νέα στοιχεία από γρίπη και κορονοϊό έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ την Πέμπτη (26.03.2026) στο πλαίσιο της επιδημιολογικής έκθεσης για την εβδομάδα 16 Μαρτίου – 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, καταγράφηκε ένας νέος θάνατος από κορονοϊό και πέντε από γρίπη.

Συνολικά έγιναν 148 νέες εισαγωγές από τις δύο νόσους στα νοσοκομεία.

Σύνοψη επιδημιολογικών δεδομένων – εβδομάδα 12/2026.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

04/2026. Την εβδομάδα 12/2026 παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα μετά την εβδομάδα 4/2026, με μικρές

αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 12/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 12/2026 παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 12/2026 καταγράφηκαν 75 νέες εισαγωγές COVID19, μην παρουσιάζοντας αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=77). Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την

εβδομάδα 12/2026 δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 12/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 91. Από τις αρχές του 2026 καταγράφεται συγκυκλοφορία των NB.1.8.1, XFG και ΒΑ.3.2 (στελέχη υπό παρακολούθηση από το

ECDC/WHO), με τη ΝΒ.1.8.1 να αποτελεί το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις. Για κανένα από τα τρία στελέχη δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση. Κατά την εβδομάδα 12/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται σε πτωτική τάση από την αρχή του έτους, ενώ μετά την εβδομάδα 9_2026 κινείται σε επίπεδα θετικότητας κάτω του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης).

Την εβδομάδα 12/2026 σημείωσε μικρή αύξηση, παραμένοντας κάτω από το όριο θετικότητας 10%. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παρατηρείται πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 5/2026. Την εβδομάδα 12/2026 σημειώθηκε μείωση σε

σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά την εβδομάδα 12/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με

νοσηλεία σε ΜΕΘ και πέντε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Κατά την εβδομάδα 12/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και πέντε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 12/2026 έχουν καταγραφεί 158 κρούσματα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 80 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 12/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 164. Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 12/2026, μεταξύ 4.480 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel

κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 730 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Από τα 729 που τυποποιήθηκαν, τα 728 ήταν τύπου Α και ένα τύπου Β. Από τα 527 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 343 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 184 ανήκαν στον υπότυπο

Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Κατά την εβδομάδα 12/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel

ΠΦΥ), ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI σημείωσε αύξηση.

Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό

Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών. Συστήνεται τα

άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων

(ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά