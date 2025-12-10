Επτά κλινικές στην Ελλάδα έλαβαν το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου – Εντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις φορέων

Οργή και σοκ σε εκατοντάδες γονείς στην Ευρώπη έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πως τα παιδιά τους είναι φορείς μίας γονιδιακής μετάλλαξης, από έναν δότη σπέρματος από τη Δανία, που αυξάνει δραματικά τα ποσοστά εκδήλωσης καρκίνου.

Ήταν το 2005, όταν ο νεαρός φοιτητής από τη Δανία, με την κωδική ονομασία 7069-Κελντ, έγινε δότης σπέρματος, επί πληρωμή, για να καλύπτει τα φοιτητικά του έξοδα. Επί χρόνια, το γενετικό του υλικό, το οποίο φέρει την γενετική μετάλλαξη που αυξάνει την εμφάνιση παιδικού καρκίνου, χρησιμοποιήθηκε από 67 κλινικές γονιμότητας σε 14 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επτά κλινικές και στη χώρα μας έλαβαν σπέρμα από τον Δανό δότη, ωστόσο οι Αρχές δεν αποκρίθηκαν στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών, επικαλούμενες νομικά ζητήματα εμπιστευτικότητας. Στην Ελλάδα, εντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις παιδιών – φορέων της γονιδιακής μετάλλαξης.

Οι γονείς δεκάδων παιδιών έπαθαν σοκ όταν πληροφορήθηκαν πρόσφατα, ότι ο συγκεκριμένος δότης, εν αγνοία του, είναι φορέας γενετικής μετάλλαξης, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου στα παιδιά.

Ευρωπαϊκά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν πως έχουν γεννηθεί τουλάχιστον 197 παιδιά από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Σπέρματος στη Δανία.

Οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει 23 παιδιά με τη γονιδιακή μετάλλαξη, η οποία αυξάνει κατά 90% τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία.

Γονείς κατηγορούν τα κέντρα γονιμότητας για εγκληματική αμέλεια, καθώς δεν τους ενημέρωσαν για τον τεράστιο κίνδυνο από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη. Μάλιστα, συνολικά έχουν σημειωθεί 10 θάνατοι παιδιών στην Ευρώπη, που γεννήθηκαν από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη και ήταν φορείς του γονιδίου.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των γυναικών που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο γενετικό υλικό, επικαλούμενη την προστασία προσωπικών δεδομένων.