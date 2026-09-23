«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για Κηφισό: «Οι ρύποι μεταφέρονται στον Σαρωνικό και επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία»

Αναγκαία θεωρεί την άμεση αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του Κηφισού ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

«Οι ρύποι που υπάρχουν στον Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρωνικό για το λόγο αυτό μιλάμε για επιβάρυνση της δημόσιας υγείας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1.

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Χτύπησε μάλιστα καμπανάκι για την κατάσταση που βρίσκεται ο Κηφισός από τη συγκέντρωση φερτών υλικών. «Ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρο, νικέλιο κ.α,. η ρύπανση αυτή οφείλεται κυρίως σε αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες με διαπιστωμένο κίνδυνο για τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία. Με την τελευταία επιβεβαιωμένη ρίψη μπήκε όξινο ανεξέλεγκτο φορτίο το οποίο -πέρα από το δικό του φορτίο – μπορεί να έχει κινητοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα μέταλλα και να εντείνει την επιβάρυνση. Μεγάλη επιβάρυνση έχει στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς όπως επίσης και στο ύψος του Ρουφ».

Ο Δημήτρης Σαρηγιάννης μίλησε και για τον κίνδυνο υπερχειλήσεων από τις βροχές. «Ο Κηφισός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, που αφορά τόσο τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί όσο και τη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα κατά την φθινοπωρινή περίοδο και τον κίνδυνο πιθανών υπερχειλήσεων. Άρα πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερο γιατί επιτείνεται η φόρτισή του με φερτά υλικά και άλλα στοιχεία που δημιουργούν πρόβλημα στην φυσιολογική ροή του νερού.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον Κηφισό ο καθηγητής είπε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να γίνει άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων ομβρίων στην ζώνη γύρω από τον Κηφισό με φορητούς αναλυτές του ph και της αγωγιμότητας. Θα πρέπει να γίνει διασταύρωση των δηλώσεων αποβλήτων όλων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων για να ελέγξουμε ότι όντως δεν υπάρχουν φαινόμενα όπως το συγκεκριμένο και επίσης θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με έξυπνους αισθητήρες σε σημεία υψηλού κινδύνου ώστε να τα ελέγχουμε καλύτερα. Τέλος πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση των κυρώσεων ώστε το πρόστιμο που θα μπει στον παραβάτη να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης γιατί η παράνομη απόρριψη είναι φθηνότερη άρα τον συμφέρει να κάνει παράνομη απόρριψη παρά να πληρώσει το πρόστιμο.