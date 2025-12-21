«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις, μη με ζαλίζεις “έχω σχολείο”» – Ζητούσαν από τους μαθητές – βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος

Σοκάρουν οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 6 ανηλίκων και 6 ενηλίκων.

Οι ανήλικοι μαθητές που φαίνεται να πωλούσαν ναρκωτικά, κοκαΐνη και κάνναβη ακόμα και μέσα στα σχολεία. Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να βρίσκεται κάπου αλλού.

Μέλος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία ακούγεται και πάλι ένα από τα βασικά μέλη να μιλά με έναν διακινητή που είναι ανήλικος.

Μέλος: Ρε βλάκα θα σου γ… το σπίτι ρε βλάκα του έχω πει εγώ ποτέ μαλακίες μη σου…

Ανήλικος: Όχι.

Μέλος: Μην μου λες «ακατάληπτο», δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο.

Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.

Μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Ανήλικος: Εντάξει.

Μέλος: Ωραία σε πέντε λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα (ακατάληπτο), δεν σου κάνω πλάκα.

Σε άλλο σημείο έχουν μια διαφωνία για ένα τρίτο άτομο με έναν μέλος να λέει πως του χρωστάει 200 ευρώ και πρέπει γρήγορα να τα φέρει, ενώ στη συνέχεια περιγράφει ένα περιστατικό όπου όπως λέει «μας έκανε ρεζίλι».

Στη συνέχεια ακούγονται νέες απειλές και βρισιές για χρήματα.

Ο τόπος δράσης τους ήταν η Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Χαλκηδόνα και τα Άνω Πατήσια. Όλοι αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.