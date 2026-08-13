Μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Σίβηρης και της Φούρκα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 13.08.2026 στην Χαλκιδική για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) από τους δυνατούς ανέμους καίει ανεξέλεγκτη σε πυκνό δάσος και κοντά σε σπίτια.

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Για τον λόγο αυτό, μηνύματα του 112 στάλθηκαν στους κατοίκους της Σίβηρης να εκκενώσουν προς Κασσάνδρα και οι κάτοικοι στη Φούρκα προς Σκιώνη. Σύμφωνα με την ΕΡΤnews η φωτιά είναι πολύ κοντά σε σπίτια.

Οι δυνάμεις που συνδράμουν στη φωτιά στη Χαλκιδική ενισχύονται συνεχώς και στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φούρκα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Σκιώνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής και επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.