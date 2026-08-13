Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Σίβηρης και της Φούρκα

Επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία), 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
Φωτιά στη Σίβηρη
Φωτιά στη Σίβηρη / Εφημερίδα Κασσάνδρα
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 13.08.2026 στην Χαλκιδική για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) από τους δυνατούς ανέμους καίει ανεξέλεγκτη σε πυκνό δάσος και κοντά σε σπίτια.

Για τον λόγο αυτό, μηνύματα του 112 στάλθηκαν στους κατοίκους της Σίβηρης να εκκενώσουν προς Κασσάνδρα και οι κάτοικοι στη Φούρκα προς Σκιώνη. Σύμφωνα με την ΕΡΤnews η φωτιά είναι πολύ κοντά σε σπίτια.

Οι δυνάμεις που συνδράμουν στη φωτιά στη Χαλκιδική ενισχύονται συνεχώς και στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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