Φαράγγι Σαμαριάς: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 55χρονος μελισσοκόμος που τραυματίστηκε

Με πνευμονοθώρακα και κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματός του, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο 55χρονος μελισσοκόμος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Ο 55χρονος άνδρας χτύπησε επιστρέφοντας από τα μελίσσια του και διασχίζοντας το φαράγγι της Σαμαριάς, το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025). Μετά από μεγάλη επιχείρηση που συμμετείχαν μέλη του δρυμού, δασοφύλακας και πυροσβέστες, ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο για 2,5 χλμ μέχρι εν τέλει να προσεγγίσουν το ελικόπτερο που επιστρατεύτηκε για τη διάσωσή του.

Το ελικόπτερο, τον μετέφερε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον διακομίσει στο νοσοκομείο Χανίων.

Μετά από εξέταση αποδείχθηκε πως έχει πνευμονοθώρακα και κατάγματα στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματος του.

Ο μελισσοκόμος, τον περασμένο Μάρτιο είχε βρει τη σορό του 21χρονου Γερμανού που είχε χαθεί στα Λευκά Όρη.