Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φαράγγι Σαμαριάς: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 55χρονος μελισσοκόμος που τραυματίστηκε

Οι αρχές μετέφεραν τον πολυτραυματία με φορείο για 2,5 χλμ - Ελικόπτερο τον μετέφερε σε σημείο όπου τον περίμενε ασθενοφόρο
Τραυματίας

Με πνευμονοθώρακα και κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματός του, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο 55χρονος μελισσοκόμος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Ο 55χρονος άνδρας χτύπησε επιστρέφοντας από τα μελίσσια του και διασχίζοντας το φαράγγι της Σαμαριάς, το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025). Μετά από μεγάλη επιχείρηση που συμμετείχαν μέλη του δρυμού, δασοφύλακας και πυροσβέστες, ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο για 2,5 χλμ μέχρι εν τέλει να προσεγγίσουν το ελικόπτερο που επιστρατεύτηκε για τη διάσωσή του.

Το ελικόπτερο, τον μετέφερε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον διακομίσει στο νοσοκομείο Χανίων.

Τραυματίας

Μετά από εξέταση αποδείχθηκε πως έχει πνευμονοθώρακα και κατάγματα στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματος του.

Ο μελισσοκόμος, τον περασμένο Μάρτιο είχε βρει τη σορό του 21χρονου Γερμανού που είχε χαθεί στα Λευκά Όρη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo