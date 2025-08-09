Φαράγγι Σαμαράς: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης του 55χρονου τραυματία – Είχε εντοπίσει τη σορό 21χρονου Γερμανού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταφορά τραυματία από το φαράγγι της Σαμαριάς.

Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την 3η Ε.Μ.Α.Κ. και τη 19η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. έφτασαν τον πολυτραυματία, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και με τη βοήθεια υπαλλήλων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. τον μετέφεραν στο πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρου, εντός του φαραγγιού της Σαμαριάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια παρελήφθη από ελικόπτερο, το οποίο τον μετέφερε στην αεροπορική βάση της Σούδας και από εκεί με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. διακομίστηκε στο Γ.Ν. Χανίων.

Η επιχείρηση σύμφωνα με το Συντονιστικό κέντρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις βραδινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για γνωστό μελισσοκόμο της περιοχής, ο οποίος μάλιστα είχε εντοπίσει τη σορό του 21χρονου Γερμανού που είχε χαθεί σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς τον περασμένο Μάρτιο.

Ο 55χρόνος φέρεται να γύριζε από τα μελίσσια του που βρίσκονται στην περιοχή της Σαμαριάς, όταν ξαφνικά έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Ο 55χρονος, κατά το ίδιο δημοσίευμα, έχει χτυπήσει στα πλευρά, τη μέση και το κεφάλι.