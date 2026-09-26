Ελλάδα

Άγιος Παντελεήμονας: «Νομίζαμε ότι ήταν βεγγαλικά, είδαμε το κοριτσάκι να το κρατάει η μητέρα του» λέει αυτόπτης μάρτυρας για τους πυροβολισμούς

«Ακούσαμε κάτι σαν υποπολυβόλο, στην περιοχή γίνονται συνέχεια τέτοια» αναφέρει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας
Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα
Τζάμια αυτοκινήτου έσπασαν από τους πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα
Κλαούντιο Σούμπασι
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Ένα κοριτσάκι 10 ετών τραυματίστηκε ελαφρά από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στην οδό Αγορακρίτου 32 στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Παρασκευής (25.9.26).

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 23:50, στην οδό Αγορακρίτου 32 στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από ένα καφέ και άνοιξαν πυρ, με τους πυροβολισμούς να κατευθύνονται προς την πρόσοψη του καταστήματος.

Η 10χρονη τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από τα θραύσματα και μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες.

Αυτόπτης μάρτυρας που μιλά στο newsit.gr περιγράφει τα όσα έζησε:

«Στις 23:45 ακούστηκε κάτι σαν υποπολυβόλο στην οδό Αριστομένους. Τρομάξαμε αλλά στην αρχή νομίζαμε ότι είναι βεγγαλικά στην περιοχή γίνονται συνέχεια τέτοια».

«Όταν βγήκαμε έξω είδαμε να μεταφέρουν ένα κοριτσάκι με ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο κοντά στο σημείο στο νοσοκομείο. Την κρατούσε η μητέρα της στα χέρια. Η μητέρα πρέπει να δουλεύει μέσα στο μαγαζί. Από τους πυροβολισμούς έσπασαν τα τζάμια από ένα αυτοκίνητο», αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας.

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