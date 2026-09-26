Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Είχε διαφορές με τη γειτόνισσα και έβαλε φωτιά στην πόρτα της και την απείλησε

Η 58χρονη τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό, στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε
πυροσβεστική αντλία
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / EUROKINISSI
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Φωτιά φέρεται να έβαλε 58χρονη στην πόρτα της γειτόνισσάς της στη Θεσσαλονίκη και τη απείλησε, έπειτα από διαφορές που φέρεται να είχε μαζί της.

Το περιστατικό με τη φωτιά έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (24.09.2026) , στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η 58χρονη τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό, στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ, παράλληλα, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

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