Φιλιππιάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος μετά από εκπυρσοκρότηση όπλου – Μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό Ιωαννίνων

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 16χρονος από τη Φιλιππιάδα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από εκπυρσοκρότηση όπλου.

Ο 16χρονος από τη Φιλιππιάδα εξαιτίας της κρισιμότητας της καταστασής του από το νοσοκομείο της Άρτας μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό Ιωαννίνων. Το τραύμα από το όπλο είναι ιδιαίτερα σοβαρό με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Ολα έγιναν γύρω στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (01.01.2026), όταν ο ανήλικος, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον πατέρα του, πήρε το κυνηγετικό του όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες, για να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Η καραμπίνα με την οποία τραυματίστηκε το παιδί ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του, όμως με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.