Φοινικούντα: Νέες καταθέσεις από ανιψιό, σύντροφο και εργοδότη για τη διπλή δολοφονία – «Δεν έχουν κάτι να κρύψουν»

Σε πολύ κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία που σόκαρε το πανελλήνιο την 5η Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ενάμιση μήνα μετά το στυγερό έγκλημα στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, όπου έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο επιστάτης του, οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τις απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από τη διπλή δολοφονία. Όπως όλοι ισχυρίζονται, οι 22χρονοι μάλλον δεν έδρασαν αποκλειστικά μόνοι τους, όπως ισχυρίζονται, αλλά φέρονται να εκτελούσαν εντολές από τρίτους.

Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας είναι 3 άνθρωποι. Πρόκειται για τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα και επιζώντα του φονικού, τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, στον οποίο μάλιστα το θύμα έχει αφήσει και όλη του την περιουσία. Τα άλλα δύο άτομα είναι η σύντροφος του ανιψιού αλλά και ο επιχειρηματίας φίλος του, ο οποίος είχε υπάρξει εργοδότης των 22χρονων δραστών.

Και οι τρεις έχουν καταθέσει περισσότερες από μία φορές. Χτες Δευτέρα (17.11.2025), για τη σύντροφο του ανιψιού, ήταν η τρίτη φορά που κατέθετε. Για τον εργοδότη, που αναμένεται να δώσει και αυτός μία κατάθεση στην ανακρίτρια Καλαμάτας, η δεύτερη. Για τον ανιψιό είναι η πέμπτη.

Μάλιστα χτες οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τις δύο επιχειρήσεις που διατηρεί ο 32χρονος εργοδότης στο κέντρο της Αθήνας. Ο ίδιος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικές υποχρεώσεις και μετά από κλήση, πήγε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο.

Οι καταθέσεις

«Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς, άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον επιστάτη να κάνει το ίδιο. Φαινόταν ότι θόλωσε. Του φώναξα να τρέξει κι άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», είχε καταθέσει ο ανιψιός του 68χρονου που έπεσε νεκρός μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ του.

Ο ίδιος μάλιστα είχε πει πως και οι τρεις βολές που έριξε ο δολοφόνος στον επιστάτη βρήκαν στόχο, αλλά στην τέταρτη, που προοριζόταν για εκείνον, ο δράστης αστόχησε. Από εκείνο το σημείο αρχίζει και η περιγραφή της συντρόφου του, που την ώρα του μακελειού βρισκόταν στο εστιατόριο του κάμπινγκ.

Η σύντροφος του ανιψιού είπε: «Καθώς μιλούσα με τη μητέρα μου στο τηλέφωνο, άκουσα κάποια δυνατά ‘μπαμ’. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν πυροβολισμοί και όχι πυροτεχνήματα. Κλείνω το τηλέφωνο και αμέσως βλέπω τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο φωνάζοντας ‘βοήθεια, πάρτε το 100’. Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε ‘έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί’. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου πήρε την Αστυνομία, γιατί ο Δ. δεν ήταν σε θέση να τηλεφωνήσει».

Η πρώτη κλήση που έκανε το ζευγάρι αμέσως μετά το έγκλημα ήταν στον καρδιακό φίλο του ανιψιού που βρισκόταν στην Αθήνα και, όπως αποδείχθηκε, υπήρξε εργοδότης και των δύο νεαρών που αργότερα συνελήφθησαν για τις δύο δολοφονίες.

«Όταν με κάλεσαν να μου πουν τι έγινε στο κάμπινγκ νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον ‘συνεργό’ αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει την αναγνώριση. Δεν του είπα τίποτα γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά εγώ δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό. Γνωρίζω ότι ο ‘συνεργός’ έχει 2 κινητά και ο ‘εκτελεστής’ έχει έναν αριθμό αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα γιατί έχω να τον δω 4 χρόνια», έχει πει ο 32χρονος εργοδότης.

Ένας ισχυρισμός πάντως που έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την αποκάλυψη που είχε κάνει το Live News στα τέλη Οκτωβρίου για δύο απανωτές κλήσεις που είχε κάνει ο φερόμενος ως εκτελεστής στον εργοδότη μία ημέρα πριν την πρώτη απόπειρα σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακρίτρια περιμένει τα αποτελέσματα από την ανάλυση των κινητών και των υπολογιστών για τις επικοινωνίες που έγιναν και μέσω των εφαρμογών όπως WhatsApp και Viber τις επίμαχες ώρες.

Περίεργες συνδέσεις

Τα πράγματα ωστόσο φαίνεται ότι περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από την στιγμή που οι τρεις αυτοί άνθρωποι γνωρίζουν τουλάχιστον τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους.

«Στο μαγαζί του εργοδότη γνωρίσαμε και τον 22χρονο ‘συνεργό’. Το καλοκαίρι του 2022, μου ζήτησε να έρθει στο κάμπινγκ και τον έβαλα να μένει δωρεάν δίπλα στη ρεσεψιόν», έχει καταθέσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Από ό,τι θυμάμαι είχε έρθει και πέρσι. Τον είχαμε γνωρίσει στο μαγαζί του εργοδότη. Δούλευε ως πωλητής εκεί και μας έλεγε ότι είναι πολύ καλός γιατί προσελκύει τα κορίτσια. Μετά την καύση στις 10 Οκτωβρίου, πήγαμε για φαγητό με τον εργοδότη και την κοπέλα του. Φευγαλέα είδαμε και τον 22χρονο αλλά δεν μας φάνηκε περίεργη η συμπεριφορά του», έχει πει από τη μεριά της η σύντροφός του.

Ο 32χρονος εργοδότης γνωρίζει και τους δύο συλληφθέντες καθώς κατά καιρούς είχε στη δούλεψή του και τους δύο: «Γνωρίζω τον ‘συνεργό’ γιατί δούλευε σε εμένα 6 – 7 μήνες από το 2021. Δούλευε σε εμένα κάποιους μήνες και ο ‘εκτελεστής’ που ήταν φίλος του. Εκείνος τον έφερε για να καλύπτει τα ρεπό του», είχε πει.

Και πρόσθεσε: «Τον Ιούλιο του ’25 ξεκίνησε πάλι να εργάζεται σε εμένα ο ‘συνεργός’. Στο μαγαζί μου είχε γνωρίσει τον ανιψιό και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση επειδή κάπνιζε πούρα και είχε ακριβό αυτοκίνητο».

Σε κάθε περίπτωση, οι 22χρονοι φαίνεται πως γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τις Αρχές να επιχειρούν να βρουν τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων και κυρίως το κίνητρο που είχαν οι δύο νεαροί να σκοτώσουν εν ψυχρώ δύο άτομα που γνώριζαν ελάχιστα.

«Δεν έχουν κάτι να κρύψουν»

Την ίδια ώρα, μιλώντας στην εκπομπή Live News, η μητέρα του ανιψιού τόνισε: «Τα παιδιά μας είναι ‘καθαρά’. Είναι στη διάθεση της Αστυνομίας πάντα και στην ανακρίτρια σε ό,τι ζητήσουν. Πήγαν και χτες και θα πάνε όσες φορές τους καλούν. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.

Όσες φορές τους χρειαστούν, θα είναι στη διάθεση της Αστυνομίας. Δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην Αστυνομία. Περιμένουμε να λάμψει η αλήθεια, να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του ανιψιού.