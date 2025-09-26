Φωκίδα: Θρίλερ με τον θάνατο του 5χρονου στο Λιδωρίκι – Απομακρύνεται το σενάριο της μηνιγγίτιδας

Θλίψη και οδύνη έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου ενός 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα, όταν έχασε τελείως ξαφνικά την ζωή του μετά από ίωση.

Η κοινωνία στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στο Λιδωρίκι που έμενε η οικογένεια είναι μουδιασμένη καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν ότι μία ίωση μπορεί να στοιχίσε τη ζωή του παιδιού, ενώ υπάρχουν ακόμη ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατό του, το πρωί της Πέμπτης 25.09.2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδί, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του με συμπτώματα ίωσης που φαίνεται ότι κόλλησε από το μικρότερο αδερφάκι του. Οι γονείς του, έκαναν ό,τι μπορούσαν στο σπίτι και όταν είδαν ότι η κατάσταση του παιδιού δεν βελτιώνεται, το μετέφεραν στο κέντρο υγείας, όμως ήταν αργά.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής 26.09,2025, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην αρμόδια Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, όμως δεν κατέστη όμως δυνατό να βρεθεί η ακριβής αιτία θανάτου του μικρού παιδιού.

Από τα μέχρι τώρα ευρήματα, δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα και αναμένονται εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις με το δειγματοληπτικό υλικό που έλαβε ο ιατροδικαστής να εξετάζεται και στα ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο λοιμωδών παραγόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να απομακρύνεται το σενάριο της επιπλοκής από την ίωση και η περίπτωση μηνιγγίτιδας.