Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Στέφανο Δομοκού – Καίει δίπλα σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Ήδη δύο αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ κάνουν ρίψεις νερού από αέρος
Φωτιά στο Δομοκό
ΦΩΤΟ από το LamiaReport

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8/25) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Στέφανο Δομοκού και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η φωτιά καίει δίπλα σε φωτοβολταϊκό πάρκο και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις από Δομοκό και Λαμία.

Ήδη τα δύο Πετζετέλ από το αεροδρόμιο της Λαμίας κάνουν ρίψεις, περιορίζοντας το ένα μέτωπο ώστε να μην ξεφύγει η φωτιά προς το ορεινό τμήμα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να την οριοθετήσουν και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Ηλία Σανίδα, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση ώστε να μην ξεφύγει η πυρκαγιά στο δασικό ορεινό τμήμα, κάτι που θα ήταν απολύτως επικίνδυνο. Η μάχη που δίνεται τώρα, συντεταγμένα από τη γη και τον αέρα, είναι να μην επεκταθεί στο δυτικό μέτωπο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε μεγάλες ζημιές».

Στο σημείο βρίσκεται και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δομοκού, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΕΛ.ΑΣ. για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων.

