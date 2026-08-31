Φωτιά σε δάσος στην Κόνιτσα στην περιοχή Τραπεζίτσα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 7 ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου στην Κόνιτσα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα.

Για τη φωτιά στην Κόνιτσα επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τρία πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά επτά ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

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Παράλληλα, για την επιτήρηση και τη συνεχή χαρτογράφηση της εξέλιξης της φωτιάς επιχειρεί Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) Ιωαννίνων, η οποία παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.