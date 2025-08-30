Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο Κορινθίας: Ήχησε το 112 για τους καπνούς – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο στην Κορινθία το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου.

Η φωτιά στο Κιάτο καίει σε κτίριο και λόγω των καπνών το 112 εξέδωσε μήνυμα με το οποίο καλεί τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα το μήνυμα από το 112 αναφέρει: «Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή #Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου



Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025

Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».