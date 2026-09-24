Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Γιάννενα – Ένας τραυματίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Γιάννενα.

Στην φωτιά στο εργοστάσιο στα Γιάννενα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με το Epirus tv ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα και εξάρθρωση ώμου στο νοσοκομείο Χατζηκώστα .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα στο σημείο βρίσκονται 12 υδροφόρα οχήματα με 32 πυροσβέστες.

Παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ για την αποτροπή της επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες εκτάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα.