Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση της νοσοκόμας που «καίει» τη γιατρό του Κολωνακίου – «Μας είπε να έχουμε κοινή γραμμή στις καταθέσεις»

Μια πολύ σημαντική κατάθεση έλαβε το μεσημέρι της Πέμπτης 24.09.2026 ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Επί τρεις ώρες στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε μία από τις νοσοκόμες του ιατρείου του Κολωνακίου.

Η νοσηλεύτρια με τα όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του δικαστικού λειτουργού «καίει» την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό. Η νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της φέρεται να μιλά για μέθη που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ υποστηρίζει ότι η γιατρός επιτηρούσε τον αείμνηστο καλλιτέχνη και παρόλα αυτά τον άφησε αβοήθητο να πεθάνει. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μαρτυρία της η 56χρονη γιατρός «δασκάλεψε» το προσωπικό για κοινές καταθέσεις στις Αρχές από το προσωπικό.

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Αρχικά η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι η ίδια βρήκε τον Μαζωνάκη στο ιατρείο, καθώς η ίδια έπιασε δουλειά ενώ ο καλλιτέχνης βρισκόταν εκεί.

«Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζωνάκης στο γραφείο, εγώ ήρθα μετά εγώ από εκείνον» είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι στην προανακριτική της κατάθεση έδωσε άλλες ώρες μετά από…. δασκάλεμα της γιατρού.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να ισχυρίστηκε.

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Επίσης η μάρτυρας κάνει λόγο για δύο ταυτόχρονες θεραπείες πλασμαφαίρεσης, όπου στη μία είναι η ίδια παρούσα και στην άλλη είναι ο δημοφιλής καλλιτέχνης με την 56χρονη γιατρό.

«Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη» φέρεται να υποστήριξε.

Το στοιχείο φωτιά όμως είναι τα όσα είπε για τη μέθη που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης…εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να είπε.

Τέλος η νοσηλεύτρια φέρεται να επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.