Μαχαίρωσαν 29χρονο στο κέντρο της Αθήνας: Πήγε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ένας 29χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 29χρονος Αιγύπτιος, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην οδό Φυλής το πρωί της Τετάρτης 23.09.2026 με τον ίδιο να δέχεται τις πρώτες βοήθειες σε φαρμακείο και έπειτα να επιστρέφει και να κοιμάται.

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Η κατάστασή του χειροτέρεψε και έτσι γύρω στις 13:25 το μεσημέρι της Πέμπτης φίλοι του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» με σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας φέρει πολύ σοβαρό τραύμα στον σπλήνα και για αυτό και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Όπως ανέφεραν οι φίλοι του που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, μετά την επίθεση ο 29χρονος πήγε σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του και κοιμήθηκε. Όταν όμως ξύπνησε, ένιωθε φρικτούς πόνους, με αποτέλεσμα οι γνωστοί του να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση διερευνάται από την Ασφάλεια Αττικής.