Γιώργος Μαζωνάκης: Σοκάρει βίντεο με την γιατρό από την πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή – «Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;»

«Παγωμένο» παρακολουθεί το πανελλήνιο τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τα νέα στοιχεία να «καίνε» την 56χρονη γιατρό που έκανε την πλασμαφαίρεση κατά την διάρκεια της οποίας ο τραγουδιστής κατέληξε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού παραμένει η 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγός τους, που ήταν υπεύθυνοι της μοιραίας κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο γνωστός ερμηνευτής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μία μέρα αφότου έκανε υδροθεραπεία στο ίδιο ιατρείο, λίγη ώρα πριν πεθάνει υποβλήθηκε στην μοιραία πλασμαφαίρεση παρά τους δισταγμούς και τις αμφιβολίες του.

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Η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής με τον οποίο συνεργαζόταν – και που θα συναντούσε ο τραγουδιστής μετά την πλασμαφαίρεση για ραντεβού ύπνωσης – έπεισαν τον καλλιτέχνη να υποβληθεί στην διαδικασία, παρόλο που ο συνδυασμός υδροθεραπείας και πλασμαφαίρεσης σε διάστημα κάτω των 48 – 72 ωρών είναι απαγορευτικός.

Η 56χρονη επέμεινε μάλιστα στο να γίνει πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή την ίδια μέρα, δηλαδή την Τρίτη, ένα 24ωρο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της. Ήταν πολύ σίγουρη για τις μεθόδους της και κατάφερνε να πείσει τους πελάτες της να κάνουν μία σειρά θεραπειών που κόστιζαν από εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ.

Το Live News, εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που άλλη ασθενής της 56χρονης υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση, με τα πλάνα και τα όσα ακούγονται να προκαλούν σοκ. Η κατηγορούμενη γιατρός τραβάει βίντεο και μιλάει στην γυναίκα, λέγοντάς της: «Για πες κάτι, μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;».

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Εντύπωση προκαλούν ωστόσο και οι εικόνες της γυναίκας μετά την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς λόγω λανθασμένης διαχείρισης και τοποθέτησης της πεταλούδας, έσπασε η φλέβα στο χέρι της. Η γυναίκα τράβηξε φωτογραφίες από το χέρι της το οποίο είναι μελανιασμένο και πρησμένο. Δήλωσε ωστόσο ανακουφισμένη που είναι ζωντανή μετά από την συγκεκριμένη διαδικασία στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Το χρονικό πριν και μετά την πλασμαφαίρεση

Το χρονικό ξεκινάει από την Δευτέρα, δύο μέρες πριν πεθάνει ο τραγουδιστής. Ο χρόνος του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, από την στιγμή που συναντά τον υπνοθεραπευτή σε μαγαζί εστίασης στο Ψυχικό. Ο δημοφιλής ερμηνευτής επικοινώνησε μέσω μίας γυναίκας – με την οποία συνεργαζόταν – με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό προκειμένου να συζητήσουν για το ποια θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει.

Οι δύο άντρες έκλεισαν ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης στις 17:00, ένα ραντεβού που τελικά δεν πρόλαβαν ποτέ να κάνουν. Επίσης κατέληξαν στο να γίνει επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική της 56χρονης για πλασμαφαίρεση. Ο ερμηνευτής γνώριζε χρόνια την γιατρό καθώς είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο ιατρείο της το 2021.

Ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 14:00 στο ιατρείο για το προγραμματισμένο ραντεβού πλασμαφαίρεσης που είχε με την 56χρονη, μια διαδικασία που ο ίδιος, ωστόσο, δίσταζε να κάνει. Γύρω στις 14:14 ο ερμηνευτής βρίσκεται στην καρέκλα και συνδέεται με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – έχοντας δεχτεί την κατασταλτική ουσία.

Περίπου 11 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 14:25 το μηχάνημα βγάζει την πρώτη ένδειξη συναγερμού 9 που αποδίδεται είτε σε αυξομείωση της πίεσης του γνωστού τραγουδιστή ή σε κάποιο «τσάκισμα» στα σωληνάκια του μηχανήματος. Στις 14:37 ξεκινάει η πλασμαφαίρεση, καθώς εκείνη τη στιγμή αρχίζει η διαδικασία της κυκλοφορίας του αίματος.

Θα περάσουν λίγα λεπτά και στις 14:44 και στις 14:45 η γιατρός τράβηξε την φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι αναίσθητος πάνω στο κρεβάτι, την οποία θα στείλει στον υπνοθεραπευτή συνεργάτη της.

Ο νέος συναγερμός χτύπησε λίγο αργότερα και το μηχάνημα σταμάτησε στις 15:22. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι έχει σταματήσει η ροή του αίματος μέσω του φλεβοκαθετήρα κι εκτιμάται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή. Ωστόσο, ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα για ακόμα 23 λεπτά.

Στις 15:45 χτύπησε ακόμη τρεις φορές το alert και o Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει παλμούς. Το ίδιο λεπτό θα γίνει προσπάθεια να ξεκινήσει εκ νέου η κυκλοφορία του αίματος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη και το μηχάνημα απενεργοποιήθηκε. Ωστόσο, σοκ προκαλούν τα επόμενα κρίσιμα λεπτά μέσα στην κλινική. Νωρίτερα, το Live News χαρτογράφησε λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του ζευγαριού των γιατρών την στιγμή που βρισκόταν στην κλινική ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του Μαζωνάκη, ταυτόχρονα έκανε πλασμαφαίρεση και μία άλλη ασθενής στο ιατρείο, στην οποία ωστόσο δεν χορηγήθηκε μέθη. Έτσι, εγείρεται το ερώτημα γιατί να του δώσουν την κατασταλτική ουσία και γιατί να το αποκρύψουν, καθώς στους επόμενους ελέγχους δεν βρέθηκαν τα φάρμακα στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι η μέθη σε ιδιωτικά ιατρεία απαγορεύεται και προβλέπεται μόνο σε νοσοκομείο και με την παρουσία αναισθησιολόγου.

Έτσι, έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα αυτή τη φορά στον πωλητή από όπου προμηθεύτηκαν την συσκευή, άφησαν το τηλέφωνο στο πλάι και έβαλαν ανοιχτή ακρόαση για να τους δώσουν οδηγίες για το πώς να κάνουν απινίδωση στον τραγουδιστή.

Αφού η γιατρός διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τραγουδιστή, θεώρησε ότι οφείλεται στη μέθη που του χορήγησε με αποτέλεσμα να του δώσει το αντίδοτο, την ουσία που θα τον ξυπνούσε. Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εν τέλει δεν ξύπνησε, οι γιατροί κάλεσαν 2 φορές στο τηλέφωνο έναν αναισθησιολόγο προκειμένου να ρωτήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν απινιδωτή. Αφού τους ξήγησε, εκείνοι δεν τον χρησιμοποίησαν σωστά, νομίζοντας ότι δεν έχει μπαταρία.

Σύμφωνα με το Live News, μία υπάλληλος της κλινικής λίγη ώρα αργότερα, έκανε το τρίτο και τελευταίο κρίσιμο τηλεφώνημα στον αναισθησιολόγο, αφότου ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του: «Έχω χορηγήσει μέθη σε ασθενή και του χορήγησα και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να του δώσω;», είπε στο τηλεφώνημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο απινιδωτής που είχαν στο ιατρείο τους οι γιατροί, ενδέχεται πράγματι να μην είχε μπαταρία. Σημειώνεται ότι η μπαταρία μιας τέτοιας συσκευής κρατάει συνήθως 3 με 4 χρόνια. Άρα εξετάζεται το ενδεχόμενο οι γιατροί να αμέλησαν την ανανέωση μπαταρίας στον απινιδωτή, στοιχείο που ίσως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επαναφορά του τραγουδιστή.

«Το τίναγμα του χεριού του Μαζωνάκη ίσως ήταν προσπάθεια να επικοινωνήσει»

Οι αρχές αναμένουν τις καταθέσεις όλων των εργαζομένων της κλινικής, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Πρόσωπο «κλειδί» είναι η 5η εργαζόμενη της κλινικής στην οδό Καρνεάδου η οποία κατέθεσε σήμερα Πέμπτη (24.09.2026). Οι άλλες τέσσερις υπάλληλοι έχουν υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν μέσα στο ιατρείο και μάλιστα έσπευσε να καθαρίσει μαζί με άλλες τρεις το δωμάτιο θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το περιστατικό.

Η νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της φέρεται να μιλά για μέθη που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ υποστηρίζει ότι η γιατρός επιτηρούσε τον αείμνηστο καλλιτέχνη και παρόλα αυτά τον άφησε αβοήθητο να πεθάνει. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μαρτυρία της η 56χρονη γιατρός «δασκάλεψε» το προσωπικό για κοινές καταθέσεις στις Αρχές από το προσωπικό.

Η γυναίκα αυτή πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο και ήταν μέσα στο δωμάτιο θεραπείας την ώρα που έκανε ο καλλιτέχνης την πλασμαφαίρεση. Κάποια στιγμή είδε ένα τίναγμα στο δεξί του χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και είπε στη γιατρό: «Δεν τον βλέπω καλά, να σταματήσουμε». Τότε, η γιατρός της απάντησε: «Δε θα μου πεις εσύ. Εγώ είμαι γιατρός».

Παράλληλα, μιλώντας στο Live News, ο καρδιολόγος, υποστήριξε ότι το εν λόγω τίναγμα του χεριού του τραγουδιστή μπορεί να δικαιολογηθεί με πολλούς τρόπους.

Παράλληλα, μιλώντας στο Live News, ο καρδιολόγος, Χριστόδουλος Στεφανάδης, υποστήριξε ότι το εν λόγω τίναγμα του χεριού του τραγουδιστή μπορεί να δικαιολογηθεί με πολλούς τρόπους.

«Εξαρτάται από το επίπεδο της μέθης, από τη βαθύτητα της απώλειας της συνείδησης. Εάν είναι ελαφριά η μέθη, μπορεί να είναι συνειδητές κινήσεις. Να προσπαθεί το άτομο να επικοινωνήσει με το περιβάλλον κάνοντας κινήσεις, αλλά σε περίπτωση που υπάρχει καρδιακή ανακοπή και απώλεια της αιμάτωσης του εγκεφάλου, νομίζω σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι τελείως ασυνείδητες αυτές οι κινήσεις», είπε ο Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει να καταθέσει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια που ήταν στον χώρο του ιατρείου, ενώ όρισαν και τεχνικό σύμβουλο για τις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή. Ζητάνε δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.