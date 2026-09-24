Συναγερμός στον Περισσό: Πληροφορίες για πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού

Συναγερμός σήμανε στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό το απόγευμα της Πέμπτης, 24..09.2026, όταν άτομο έπεσε στις γραμμές, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τον συρμό και κλήθηκαν να εκκενώσουν τον σταθμό, ενώ από τα μεγάφωνα έγινε έκκληση για την παρουσία γιατρού.

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Λόγω του περιστατικού, τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού διακόπηκαν προσωρινά, ενώ ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάσυρση του ατόμου από τις γραμμές.

Το άτομο τελικά ανασύρθηκε, ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε και τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πλέον κανονικά.