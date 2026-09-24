Ελλάδα

Κέρκυρα: Συνελήφθη ανήλικος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή με πινακίδες άλλης μοτοσικλέτας

O ανήλικος εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής, ενός αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Ένα απίστευτο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στην Κέρκυρα, όπου ένας ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδες διαφορετικού οχήματος και στην συνέχεια συνελήφθη.

Δικογραφία σε βάρος του ανήλικου, που κατηγορείται για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του ΚΟΚ, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, να θέτει σε λειτουργία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή δύο ημέρες νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία αντιστοιχούσε σε διαφορετική μηχανή.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αφαιρεθέν αυτοκίνητο βρέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

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