Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας – Επιχείρησαν 2 αεροσκάφη

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υδροφόρες ΟΤΑ
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας,επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Πυροσβεστικό όχημα / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (24.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Χάρη στην άμεση επέμβαση των αρχών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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