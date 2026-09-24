Υπό έλεγχο η φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας – Επιχείρησαν 2 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (24.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Χάρη στην άμεση επέμβαση των αρχών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιμογάρδι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 24, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.