Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος

Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε εγκλωβιστεί από την πυρκαγιά στο σπίτι
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Χαλκίδα
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Χαλκίδα / eviaonline

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 16.12.2025 στην Εύβοια, για φωτιά σε σπίτι στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι στην Χαλκίδα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ένας άνδρας.

Ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν εγκλωβισμένος στο σπίτι που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σύμφωνα με το eviaonline.gr και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα.

Διαμέρισμα
Το σπίτι που έπιασε φωτιά / eviaonline

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ισόγειο χώρο κατοικίας και χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν προλάβει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

