Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 16.12.2025 στην Εύβοια, για φωτιά σε σπίτι στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι στην Χαλκίδα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ένας άνδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν εγκλωβισμένος στο σπίτι που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σύμφωνα με το eviaonline.gr και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ισόγειο χώρο κατοικίας και χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν προλάβει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.