Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος σε έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη μετά από έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής (30.08.2026).

Ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο έγινε στις 8 το πρωί στην οδό Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Άρης Μουγκοπέτρος, γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, έτρεχε με το αυτοκίνητό του με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μακρυγιάννη και οι άνδρες της Τροχαίας τον κυνήγησαν κάνοντας του σήμα προκειμένου να σταματήσει.

Ο ίδιος αμέσως πειθάρχησε, έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε. Τον είδαν όμως ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση, του έκαναν έλεγχο αλκοτέστ και διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος.

Ο έλεγχος έδειξε 0.70 mg/l, ενώ το όριο είναι 0.25 και το όριο του αυτοφώρου 0.60 με συνέπεια ο γνωστός καλλιτέχνης να συλληφθεί. Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να περάσει αυτόφωρο.

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Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα το Πάσχα του 2025, όταν ένα σοβαρό ατύχημα τον σημάδεψε. Κατά τη διάρκεια γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας, κροτίδα εξερράγη ενώ βρισκόταν στα χέρια του, προκαλώντας του βαρύτατους τραυματισμούς.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου χρειάστηκε να υποβληθεί σε σοβαρή ιατρική αντιμετώπιση, καθώς από το δεξί του χέρι ακρωτηριάστηκαν δύο δάχτυλα, ενώ σημαντική ήταν και η βλάβη που υπέστη στο δεξί του μάτι.