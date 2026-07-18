Φωτιά στα Χανιά: Υπό έλεγχο το μέτωπο στην περιοχή Αερινός – Το μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.07.2026) στα Χανιά, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μέσω του 112 μήνυμα ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αερινός Χανίων και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Λίγες ώρες μετά οι φλόγες τέθηκα υπό έλεγχο.

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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρθηκε στο μήνυμα του 112.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.