Ελλάδα

Φωτιά στα Χανιά: Υπό έλεγχο το μέτωπο στην περιοχή Αερινός – Το μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Στο σημείο επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής με πλήθος οχημάτων, εθελοντές και 2 ελικόπτερα
Αεροσκάφος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.07.2026) στα Χανιά, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μέσω του 112 μήνυμα ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αερινός Χανίων και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Λίγες ώρες μετά οι φλόγες τέθηκα υπό έλεγχο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρθηκε στο μήνυμα του 112.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
130
91
77
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo