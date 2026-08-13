Ιός του Δυτικού Νείλου: «Καμπανάκι» από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά – Τα συμπτώματα που απαιτούν γιατρό

Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ ), με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, επισημαίνοντας παράλληλα τα συμπτώματα που θα πρέπει να οδηγούν τους πολίτες σε επικοινωνία με γιατρό. Η παρέμβαση του Συλλόγου έρχεται μετά την καταγραφή 45 κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα και τριών νέων θανάτων.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου και η εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας έχουν θέσει σε εγρήγορση τις υγειονομικές αρχές, με τον ΙΣΠ να καλεί τους πολίτες να μην υποτιμούν τα συμπτώματα και να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, τόσο στο σπίτι όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

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Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ) απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της διασποράς του ιού, έγκαιρη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Σε ένα μικρό ποσοστό, ωστόσο, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία.

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Τα συμπτώματα που απαιτούν επικοινωνία με γιατρό

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά επισημαίνει ότι, εφόσον εμφανιστούν συμπτώματα, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με γιατρό. Μεταξύ των ηπιότερων συμπτωμάτων που μπορεί να παρουσιαστούν περιλαμβάνονται:

ξαφνικός πυρετός,

έντονος πονοκέφαλος,

μυϊκοί και αρθρικοί πόνοι,

κόπωση και αδυναμία,

δερματικό εξάνθημα,

ναυτία, έμετος ή διάρροια.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο με προσβολή του νευρικού συστήματος. Υψηλός πυρετός σε συνδυασμό με έντονο πονοκέφαλο, σύγχυση, αποπροσανατολισμό, σπασμούς, μυϊκή αδυναμία ή παράλυση αποτελούν συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να συνδέονται με μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης διατρέχουν κυρίως οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, καθώς και όσοι πάσχουν από ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα ή άλλες χρόνιες παθήσεις.

Τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια

Ο ΙΣΠ καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα για την αποφυγή των τσιμπημάτων των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ειδικότερα, συνιστά:

τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών,

την επιλογή ενδυμάτων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος,

την τοποθέτηση και σωστή χρήση αντικουνουπικών πλεγμάτων,

τη χρήση κουνουπιέρας όπου απαιτείται,

την απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και άλλους χώρους,

την τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον Σύλλογο, απαιτείται από τις ευάλωτες ομάδες, καθώς η σοβαρή νόσηση, αν και σπάνια, εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε ανθρώπους με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς έχει εκδώσει και ειδικό ενημερωτικό δίπτυχο με οδηγίες για την προστασία των πολιτών από τα κουνούπια.

Πλατανησιώτης: «Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων»

Με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και Α΄ αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Νικόλαος Πλατανησιώτης, υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης κινητοποίησης Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υγειονομικών φορέων και πολιτών.

«Βασικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό της διασποράς είναι η έγκαιρη καταπολέμηση των κουνουπιών, η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση και η υπεύθυνη ενημέρωση του πληθυσμού», ανέφερε.

Οπως πρόσθεσε, ο ΙΣΠ παρακολουθεί την επιδημιολογική εικόνα και καλεί τους πολίτες «να μην υποτιμούν τα μέτρα ατομικής προστασίας».

«Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης και οι συμβουλές και οδηγίες του ΕΟΔΥ αποτελούν ασπίδα προστασίας από μία υπαρκτή απειλή κατά της Δημόσιας Υγείας», κατέληξε.

Πηγή: iatropedia.gr