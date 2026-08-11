Ελλάδα

Φωτιά στη Λούτσα: Στις φλόγες στέγη σχολείου – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα
Φωτιά σε στέγη σχολείου στη Λούτσα
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, 11 Αυγούστου 2026, σε στέγη κτιρίου στη Λούτσα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Λούτσα περίπου στις 17:00 στο 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο κτήριο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνταν εργασίες πάνω στη στέγη και εκδηλώθηκε φωτιά.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως «εδώ και ένα μήνα φτιάχνουν τη σκεπή στο σχολείο. Από τα υλικά που μονώνουν τη σκεπή προκλήθηκε η φωτιά».

loutsa fotia

Παράλληλα, drone παρακολουθεί από ψηλά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, μεταδίδοντας συνεχώς εικόνα μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Με αυτόν τον τρόπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης και της πορείας της κατάσβεσης.

Για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε και το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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