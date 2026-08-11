Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κομπότι Άρτας – Επιχειρούν 4 αεροσκάφη

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη
Πυρκαγιά
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11.08.2026) στην περιοχή Κομπότι στην Άρτα.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Άρτα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη και η φωτιά οριοθετήθηκε, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παρά τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Αρταίων. Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Εκείνο το μέτωπο είχε πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, φτάνοντας πολύ κοντά σε σπίτια του οικισμού.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας .

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
120
120
89
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo