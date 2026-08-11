Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κομπότι Άρτας – Επιχειρούν 4 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11.08.2026) στην περιοχή Κομπότι στην Άρτα.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Άρτα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη και η φωτιά οριοθετήθηκε, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παρά τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Αρταίων. Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε δασική βλάστηση στο Κομπότι Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Εκείνο το μέτωπο είχε πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, φτάνοντας πολύ κοντά σε σπίτια του οικισμού.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας .