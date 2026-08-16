Φωτιά στη Σαλαμίνα: 571 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης από Σατερλί και Κολώνες – Δραματικές εικόνες

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη Σαλαμίνα, η οποία ζει δραματικές ώρες εξαιτίας της φονικής φωτιάς που ξέσπασε την Κυριακή (16.08.2026) και εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα.
Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο φαίνεται πως βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς στα Περιστέρια. Οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους στην αυλή του σπιτιού τους, πριν ακόμη φτάσουν στο σημείο τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα.
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Η κατάσταση σε αρκετές περιοχές του νησιού παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τη φωτιά να μαίνεται και τις Αρχές να πραγματοποιούν απεγκλωβισμούς ακόμη και από τη θάλασσα. Από νωρίς το απόγευμα έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται.
Δείτε όλες τις εξελίξεις Live από τα μέτωπα στη Σαλαμίνα εδώ.
Μέχρι στιγμής, 571 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα.
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Από τους απεγκλωβισμένους, ακόμη 207 άνθρωποι μεταφέρονται με δύο επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία στο λιμάνι της Φανερωμένης.
Οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή και βρίσκονται σε ετοιμότητα για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην επιχείρηση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Συνολικά στα δύο μέτωπα, στα Περιστέρια και στα Σελήνια, επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 58 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν περιοδικά, με το ένα ελικόπτερο να έχει αναλάβει τον συντονισμό.
Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής. Σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία πραγματοποιούνται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, την ώρα που στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο.
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Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, 380 άνθρωποι έχουν μετεπιβιβαστεί από τις παραλίες Σαντερλή και Κολώνες σε τρία πλοία που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Παράλληλα, το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης. Μέχρι στιγμής, οκτώ εγκαυματίες και ένας ηλικιωμένος έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
Από τις 14:55 και μετά έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για τη φωτιά και την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Μεταξύ αυτών είναι τα Περιστέρια, το Αίας Κλαμπ, οι Κολώνες, η περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη, το Περάνι και η Κακή Βίγλα, ενώ ξεχωριστό μήνυμα στάλθηκε και για την πυρκαγιά στα Σελήνια.