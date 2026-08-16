Φωτιά στη Σαλαμίνα: Κάτοικοι άκουσαν την έκκληση των δύο νεκρών για βοήθεια – Εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς έξω από το σπίτι τους

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του στα Περιστέρια. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν τους δύο ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια, όμως οι καπνοί και οι φλόγες είχαν ήδη δημιουργήσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν κατάφερε να τους πλησιάσει.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι δύο ηλικιωμένοι να εγκλωβιστούν πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν έξω από το σπίτι τους, σε σημείο με βλάστηση, ενώ η κατοικία τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν καταστράφηκε ολοσχερώς.

Δείτε όλες τις εξελίξεις Live από τα μέτωπα στη Σαλαμίνα εδώ.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι, το ζευγάρι φαίνεται πως προσπάθησε να εγκαταλείψει την περιοχή ακολουθώντας ένα μονοπάτι που οδηγούσε προς τη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να επέλεξε τη συγκεκριμένη διαδρομή και προσπάθησε να πάρει μαζί του τη γυναίκα του, όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα.

Οι δύο άνθρωποι φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς και τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουγαν τις εκκλήσεις τους για βοήθεια, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα να τους προσεγγίσουν με ασφάλεια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 14:43. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα σε μόλις επτά λεπτά οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί ραγδαία, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή να κάνουν ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση.