Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Δευτέρα 17.08.2026.

Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, πάντως σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα το πρωί μπορεί πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά, ωστόσο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.